На севере Лондона в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы. Полиция сообщает, что один человек умер на месте от полученных травм, восемь доставлены в больницу. Водитель фургона арестован, передает Русская служба ВВС.

Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что полиция рассматривает случившееся как потенциальный теракт. В связи с этим Мэй проведет экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета КОБРА.

Глава Мусульманского совета Великобритании Харун Рашид Хан написал в «Твиттере», что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.

Он также сообщил, что наезд произошел не возле самой мечети, а рядом с мусульманским центром социальной помощи, в нескольких десятках метров от мечети.

Сообщается, что арестован 48-летний водитель фургона. Улицу в районе места происшествия перекрыла полиция, прибыли машины скорой помощи. В небе над Финсбери-парк летает вертолет.

В качестве меры предосторожности на место были сразу же направлены вооруженные полицейские.

Очевидцы рассказывают, что полицейские прибыли на место первыми и стали оказывать первую помощь пострадавшим еще до прибытия машин скорой помощи.

Инцидент в Финсбери-парк произошел в конце месяца Рамадан – девятого в мусульманском календаре. Он считается священным для мусульман. В течение всего месяца мусульмане в дневное время соблюдают пост – отказываются от еды, питья, курения и развлечений. Есть и пить можно начинать только после наступления темноты.

В этом году Рамадан начался 26 мая и закончится 24 июня.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими.

В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые.