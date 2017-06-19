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Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной – члены незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 47 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

10 вражеских обстрелов были осуществлены с применением 120-мм минометов, которые запрещены минскими соглашениями.

«В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки шестеро военнослужащих получили ранения», - говорится в сводке.

На приморском направлении боевики 21 раз обстреливали оборонительные укрепления сил АТО. В частности, из минометов калибра 120 мм НВФ били по нашим позициям в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки; из 82-мм минометов оккупанты вели огонь вблизи Водяного. Неподалеку этих населенных пунктов, а также у Талаковки и Лебединского, пророссийские незаконные вооруженные формирования прибегали к вооруженным провокациям, применяя менее мощное вооружение – преимущественно гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении наиболее горячо вчера было северо-восточнее Авдеевки – в районе Каменки, где боевики неоднократно вели огонь по опорным пунктам украинских защитников из 120-мм и 82-мм минометов и разнообразного пехотного вооружения. Также днем ​​под вражеским огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганскому  на светлодарской дуге. Из такого же вооружение уже с наступлением сумерек противник нарушал «тишину» в южном пригороде Авдеевки. Всего на этом направлении вчера зафиксировано 11 случаев применения бандформированиями оружия.

На луганском направлении начислено 15 вражеских обстрелов. Из минометов боевики били по опорным пунктам сил АТО в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Применение противником стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, иногда вооружения  БМП зафиксировано в районе Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.

 
ForUm

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