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С начала года в зоне вооруженного конфликта на Донбассе погибли 47 мирных жителей, 222 получили ранения.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на своей странице в Twitter.

«В 2017 году конфликт в Украине забрал жизни 47 мирных жителей, 222 человека получили ранения. Большинство случаев произошли из-за обстрелов населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ООН заявили, что за время конфликта на Донбассе погибли 10 тыс. 090 человек, из них 2 тыс. 777 – гражданские лица, 23 тыс. 966 человек получили ранения.
ForUm

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