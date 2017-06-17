«Батькивщина» собрала уже свыше полутора миллионов подписей против продажи сельскохозяйственной земли. Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сегодня во время пресс-конференции в Славуте (Хмельницкая область), сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Тимошенко, в планах партии и Всеукраинской ассоциации фермеров и землевладельцев – «собрать десять миллионов, чтобы остановить аферу века, запланированную властями, – продажу сельскохозяйственной земли».

«За несколько недель мы собрали более полтора миллиона подписей людей и мы продолжим эту работу. Будет собрано более десяти миллионов подписей украинцев, которые имеют право голоса для того, чтобы остановить продажу нашего стратегического ресурса - сельскохозяйственной земли», – подчеркнула она.

Депутат убеждена, что власть «боится» всеукраинского референдума по земельному вопросу и через «заказные суды» запретила «Батькивщине» и Ассоциации фермеров и землевладельцев собирать подписи.

Намерения начать продажу сельскохозяйственной земли Тимошенко считает «большой аферой», ведь земля, по ее убеждению, это «единственный товар, который не восстанавливается и является бесценным, потому что постоянно может приносить прибыль всем поколениям украинцев».

«Эта афера века может вылиться украинской нации в разрушение страны», – подчеркнула лидер партии.

Политик провела параллели с бумажной приватизацией стратегических предприятий страны, которая состоялась в 90-е годы прошлого века, когда «несколько десятков людей за бесценок скупили у людей приватизационные сертификаты и завладели контрольными пакетами акций этих предприятий, а народ остался с «макулатурой в руках в виде сертификатов». «Так же будет с землей, если мы позволим ее продажу», – пояснила лидер «Батькивщины». Тимошенко отметила, что по рыночной стоимости украинские черноземы могут стоить не меньше трех с половиной триллионов евро, что составляет ВВП страны за 40 лет, а «скупить ее хотят в сотни раз дешевле».

Она также заявила, что поименно знает тех, кто в Украине и за ее пределами «положил глаз на эти три с половиной триллиона евро и прибыль, которую будет рожать земля в качестве продукции».

Тимошенко рассказала, что только от продажи продукции фермерских хозяйств Украина способна заработать минимум 180 миллиардов евро в год. «Только благодаря аграрному комплексу, который вместе с фермерством надо поставить на ноги, мы можем иметь двойной ВВП страны. Нам не нужны будут ни МВФ, ни заимствования. Мы сможем вернуть все долги очень быстро, а главное – мы сможем перестроить страну за свои кровно заработанные деньги», – отметила политик.

Тимошенко отметила, что в Израиле в собственности государства находится 92% сельскохозяйственной земли, во Франции - 60 %, в США - 50 %, а в Канаде - 91%, а в Украине у государства остался лишь 21%.

Политик уверена, что задача государства: создать условия для построения по меньшей мере 2,6 миллионов фермерских предприятий, как в Польше, вернуть льготную систему налогообложения, разработать специальную программу для обеспечения тех семей, которые хотят вернуться в село, чтобы стать семейными фермерами. «Главный уклад хозяйствования на земле в сельскохозяйственных развитых странах - это только семейное фермерство», – подчеркнула лидер «Батькивщины» и констатировала, что в Украине сейчас только 38 тысяч фермерских хозяйств.

Тимошенко убеждена, что развивать Украину можно только путем перезагрузки власти, которая видит землю как ресурс для собственного обогащения, а не фундамент для развития страны.

«Каждый день их лишнего пребывания при власти – это минус для наших возможностей как нации, как страны, как народа развиваться и выходить из кризиса. Каждый день их пребывания при власти усложняет наше возвращение на логичный и эффективный путь развития», - подытожила Тимошенко.