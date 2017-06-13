За время конфликта на Донбассе погибли 10 тыс. 090 человек, из них 2 тыс. 777 – гражданские лица, 23 тыс. 966 человек получили ранения.

Об этом говорится в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, сообщает УНИАН.

«Всего с 14 апреля 2014 по 15 мая 2017 УВКПЧ зафиксировало 34 056 жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Эта цифра включает 10 090 погибших (из них 2777 - гражданские лица) и 23 966 раненых», - говорится в докладе.

Кроме того, на Донбассе в период с 16 февраля по 15 мая 2017 года погибли 36 гражданских лиц, еще 157 получили ранения.

«В период с 16 февраля по 15 мая 2017 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 193 гражданских лица, которые пострадали от конфликта в Украине: 36 погибли, 157 получили ранения. Это на 48% больше, чем за предыдущий отчетный период и на 70% больше, чем за тот же период в прошлом году», - заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.