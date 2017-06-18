Активисты нескольких националистических организаций еще ночью заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения «Марша равенства». Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-службы «Правого сектора» Артем Скоропадский.

«Националисты из многих организаций, заблокировали парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве», - отметил он.

Как сообщает 112 Украина, утром в центре столицы перед началом «Марша равенства» дежурят подразделения полиции и Национальной гвардии. Так, по адресу ул. Владимирская, 61-б выставлен кордон и установлены металлические перегородки. Перед парком Шевченко также все перекрыто.

По данным начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко, в «Марше равенства» в воскресенье примут участие около 5 тысяч человек, его будут охранять 5 тысяч правоохранителей.