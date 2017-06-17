В России принят закон, которым существенно усложняется выезд из этой страны иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство (визовые страны).

Закон был принят Государственной думой 26 мая и вступил в силу 7 июня, сообщает Российская газета.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы временно проживающего лица, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или указами президента Российской Федерации», - говорится в документе.

Пользователи соцсетей отмечают, что в связи с этим начались массовые снятия с авиарейсов и поездов. Вопрос касается граждан Грузии, Туркменистана, стран ЕЭС и США, в том числе лиц без гражданства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации.

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что для граждан России нужно ввести правило въезда в Украину по биометрическим паспортам.