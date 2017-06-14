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Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что для граждан России нужно ввести правило въезда в Украину только по биометрическим паспортам.

«Я считаю, когда Европа открывает для нас дверь в виде получения безвизового режима, мы должны сделать так, чтобы в эту дверь не полезли носители антиевропейской агрессивной идеологии «русского мира», террористы, диверсанты, провокаторы, преступники и т.д. Да и себя, в первую очередь, мы должны защитить от этой опасной инфекции. И здесь нужна комплексная работа, а не только визовый режим», - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Секретарь СНБО также отметил, что не понимает аргументов противников визового режима для граждан РФ. «Но пока продолжается дискуссия на эту тему, мы не должны терять время, а сделать то, что в наших силах. К примеру, мы должны пускать граждан России только по международным биометрическим паспортам. У большинства россиян их нет – это их проблемы. При этом в обязательном порядке необходимо с каждого въезжающего из РФ снимать отпечатки пальцев рук, сканировать сетчатку глаз, если есть рога, копыта и хвост – фиксировать и это. Мы должны поставить надежный заслон, защищающий страну от проникновения вражеской агентуры, террористов, сепаратистов и прочего», - сказал Турчинов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

 
ForUm

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