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По делу о расстрелах на Майдане допрошено 60-70% свидетелей. Об этом в эфире 5 канала  заявил адвокат Виталий Титич.

«Это дело уже больше года рассматривается по существу. Оно глобально продвинулось, но я повторяю, там только пострадавших более 150 человек», - сказал он.

На вопрос, сколько свидетелей допросили по этому делу, адвокат ответил: «60-70%».

«Процесс идет, но объективно он еще будет продолжаться довольно долго. Объективно оценивая до года - это позитивный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва», - добавил Титич. 
ForUm

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