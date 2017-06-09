Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из Российской Федерации мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом, еще и контроль тех, кто приезжает», - сказал Климкин.

Он также отметил, что на сегодняшний день почти три миллиона украинцев находятся на территории Российской Федерации.

«И одновременно, должны понять, а что с нашими гражданами, которые находятся на территории временного оккупированного Крыма? Что Россия сделает в том смысле, чтобы ограничить эти контакты. Поэтому, мой ответ - однозначно да, но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур на основе четкого подхода, и понимания, каким образом Россия будет пытаться перебить», - подчеркнул он.

Также министр высказал мнение, что РФ будет «втягивать» украинских граждан в

«Это мы должны однозначно предотвратить», - заявил Климкин.

Глава МИД заверил, что в процедурном плане МИД сделает все как нужно. «Готовимся, имеем соответствующий опыт, так что за МИД в этом плане не волнуйтесь», - подытожил он.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.