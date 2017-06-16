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Рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим юридическим лицам в случае отмены моратория на продажу сельхозземель, если будет проработан механизм минимизации рисков их массовой скупки. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк.

«Если мы найдем механизм минимизации рисков, тогда мы на это пойдем (на допуск юридических лиц к рынку земли. – Ред.). Мы не имеем права на ошибку в этой земельной реформе. Лучше запустить его очень консервативно, чем получить в результате неконтролируемый процесс», – сказал он, сообщает УНИАН.

Мартынюк добавил, что право на покупку участков могут получить небольшие хозяйства, которые в течение последних пяти лет обрабатывали земли и работали в аграрной сфере.

По его словам, такая модель может стать компромиссом ведомства с аграрными ассоциациями, которые неоднократно призывали правительство предусмотреть возможность допуска к будущему рынку сельхозпроизводителей.

«В настоящее время мы находимся в конструктивном диалоге с аграрными ассоциациями для того, чтобы выбранная модель запуска рынка земли в Украине не привела к тому, что у бизнеса возникнут проблемы», – сказал Мартынюк, подчеркнув, что запуск рынка не должен быть «стрессовым» для сельхозпроизводителей.

Напомним, МВФ опубликовал меморандум о взаимопонимании с Украиной. В документе сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, разрешая таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности.
ForUm

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