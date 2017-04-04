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Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - по истечении моратория - запустить продажу сельхозземель.

Принятие до конца мая необходимого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонду о намерениях украинского руководства, сообщает УНИАН.

«Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер. Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года. После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года – Ред.)», - говорится в письме.

При этом украинское руководство сообщило о намерении провести разъяснительную кампанию для донесения общественности преимуществ этой реформы.

Напомним, в октябре в Украине продлили мораторий на продажу земли до 1 января 2018 года.
ForUm

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