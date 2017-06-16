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Адвокаты попросили волонтеров и помощников штаба президента США Дональда Трампа хранить все документы, которые касаются Украины, России и Пола Манафорта.

Адвокаты переходной команды рекомендуют чиновникам сохранять все документы, касающиеся РФ, Украины и некоторых советников и чиновников Трампа, включая бывшего руководителя предвыборной кампании Пола Манафотра, советников Картера Пейджа, Река Гейтса и Роджера Стоуна, а также бывшего советника по вопросам безопасности Майкла Флинна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Среди прочего, речь шла о документах, которые касаются расследования влияния России на президентские выборы в США 2016 году. Также в документе просят сохранять все материалы о зарубежных поездках: электронную переписку, голосовую почту, посты в социальных сетях, базы данных, видео, фото и прочее.

В памятке предупреждается о том, что «несоблюдение этих протоколов может привести к уголовной и гражданской ответственности, а также может послужить основанием для правовых требований, касающихся уничтожения доказательств».

 
ForUm

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