Адвокаты попросили волонтеров и помощников штаба президента США Дональда Трампа хранить все документы, которые касаются Украины, России и Пола Манафорта.

Адвокаты переходной команды рекомендуют чиновникам сохранять все документы, касающиеся РФ, Украины и некоторых советников и чиновников Трампа, включая бывшего руководителя предвыборной кампании Пола Манафотра, советников Картера Пейджа, Река Гейтса и Роджера Стоуна, а также бывшего советника по вопросам безопасности Майкла Флинна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Среди прочего, речь шла о документах, которые касаются расследования влияния России на президентские выборы в США 2016 году. Также в документе просят сохранять все материалы о зарубежных поездках: электронную переписку, голосовую почту, посты в социальных сетях, базы данных, видео, фото и прочее.

В памятке предупреждается о том, что «несоблюдение этих протоколов может привести к уголовной и гражданской ответственности, а также может послужить основанием для правовых требований, касающихся уничтожения доказательств».