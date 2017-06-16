В Украине ускорились темпы роста цен. Из-за роста коммунальных тарифов, заморозков и подорожания продуктов уровень инфляции в мае достиг рекордной в этом году отметки. Нацбанк уже пересмотрел свой прогноз по уровню инфляции по итогам года. Сайт «Сегодня» выяснил, как может измениться благосостояние украинцев в этом году и что будет с инфляцией.

Почему и как растут цены

За прошедший год (с мая 2016-го по май 2017-го) цены в Украине выросли на 13,5%, подсчитали в Госстате. Это выше, чем ранее прогнозировал Нацбанк. Причин для такого роста несколько: продукты питания дорожают – старый урожай заканчивается, а новый традиционно дороже, также в мае повысили тарифы на холодную и горячую воду, подорожали сигареты в связи с проблемами с дистрибуцией. «Причины роста пищевой инфляции кроются в холодной весне, которая привела к удорожанию свежих овощей и фруктов, а также из-за роста цен на продукты, составляющие так называемый «борщевой набор», – поясняет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих, несмотря на более низкую, чем ожидалось, базовую инфляцию, свидетельствует об усилении инфляционных рисков по итогам 2017 года», – отмечают в пресс-службе Нацбанка.

С начала этого года НБУ внедрил политику инфляционного таргетирования. Центробанк влияет на рост цен, используя инструменты монетарной политики. Так, Нацбанк может менять учетную процентную ставку, а от нее зависят процентные ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках. Снижение учетной ставки приводит к росту инфляции, а понижение – наоборот.

Есть и положительные факторы – гривня уже несколько месяцев укрепляется, что позволяет удерживать или даже снижать цены на некоторый импорт, также стабилизировались цены на топливо (они также зависят от курса валют). По итогам года, предполагают в НБУ, инфляция окажется выше прогнозируемых ранее 9,1%. В Министерстве экономического развития и торговли предполагают, что цены по итогам этого года вырастут на 11,2%.

Высокая инфляция – нормально для развивающейся экономики, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В странах с развитой экономикой цены растут в среднем в пределах одного-двух процентов за год. Так, во время мирового кризиса 2008-го в Украине уровень инфляции достиг 22,3%, а в странах Европейского союза – всего 3,4%. По итогам прошлого года в ЕС цены выросли всего на 1,66%, а в Украине – на 12,4%.

«Различные ведомства в Украине прогнозируют инфляцию потребительских цен в стране на уровне от 9 до 12.9% по итогам 2017 года, что сравнимо с показателем 2016 года. Напомним, что в 2016 году инфляция в Украине составила 12.4%. Мы полагаем, что по итогам текущего года инфляция в Украине может снизиться до 11-12%. На снижение инфляции будет положительно влиять стабилизация курса гривни к доллару», – рассказывает аналитик «Альпари».

Что это значит для украинцев

Если темпы роста доходов опережает инфляцию, поясняет директор аналитического департамента «Concorde Capital» Александр Паращий, рост цен не страшен. «Главное не то, как растут цены, а как растет покупательская способность населения. При любой инфляции, если доход населения растет быстрее, инфляция не страшна. Мы знаем, что Нацбанк заявил о том, что инфляция будет до 10% и это главный ориентир для всех, в том числе и для банка, который выдает кредиты, и для правительства. Если нам удастся сохранить уровень инфляцию ниже, это позитивно», – считает аналитик.

Согласно закону, социальные стандарты, в том числе минимальные зарплаты и пенсии, должны расти не меньше, чем на уровень инфляции. Однако в 2014 и 2015 годах правительство приняло решение заморозить индексацию в связи со сложным экономическим положением. С 2014 года цены в Украине выросли на 86,8%, минимальные пенсии на 40%, а минимальные зарплаты на 138,9%. Рост доходов работающих украинцев опередил инфляцию, в то время как украинские пенсионеры резко обеднели.

В этом году социальные стандарты (за исключением минимальной зарплаты) планируют повысить на 10,2%, если, к примеру, цены за это же время вырастут на 11,2%, украинцы с начала этого года станут беднее на 1%. Правда, уровень соцстандартов отображает благосостояние самых бедных украинцев – пенсионеров и тех, кто зарабатывает минималку.

«В частном секторе зарплаты растут по законам рынка. Конечно, абсолютное большинство опросов, которые в том числе проводят кадровые агентства, показывают, что украинцы считают, что они стали беднее. Но средняя зарплата с 2014 выросла как минимум в два раза. Это говорит о том, что бизнес активнее государства реагирует на новые экономические реалии», – рассказывает HR-эксперт Александр Плахотник.

Станут ли украинцы богаче в 2017

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, средняя зарплата по итогам этого года достигнет семи тысяч гривен, ее рост составит 16%. Это позволит не только компенсировать инфляцию, но и на несколько процентов увеличить благосостояние украинцев. Кроме того, больше пяти миллионов украинцев с октября этого года будут получать «осовремененную» пенсию (если пенсионную реформу поддержат в парламенте).

Как сообщил «Сегодня» источник в Минсоцполитики, после «осовременивания», прибавку больше, чем на 1000 гривен, получат 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

В «Альпари» уверены, что при двузначных темпах инфляции рост зарплат и социальных стандартов для компенсации инфляции будет все равно недостаточен. Для стабильного роста зарплат населения и уровня жизни необходим стабильный роста ВВП и производства. А кумулятивное (накопленное) падение ВВП Украины за 3 последних года составило 14%.

«Чтобы среднегодовой курс гривны вернулся на докризисный уровень, во-вторых, чтобы продолжилась тенденция 2016 года к росту ВВП и промышленного производства. В этом случае можно будет ожидать, что Украина к 2019-2020 годам сможет восстановить доходы на докризисном уровне», – рассказывает Наталья Мильчакова.

Александр Литвин, «Сегодня»