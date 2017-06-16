Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное судебное заседание по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.
В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, сообщает Укринформ.
Дело рассматривает коллегия из трех судей: председательствующий судья Владислав Девятко, судьи Константин Васалатий и Максим Титов.
Как ранее сообщал ForUm, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.
По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
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