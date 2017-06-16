Вчера боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта, вследствие вражеского обстрела один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью и погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении за прошедшие сутки зафиксировано больше всего фактов нарушения противником режима прекращения огня - 24. На этом участке фронта боевики в течение дня били из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Водяного. А вблизи Красногоровки и Талаковки бандиты применяли минометы калибра 82 мм. Кроме того, целый ряд вооруженных провокаций оккупантами была осуществлен ​​вблизи Гнутово, Лебединского, Чермалыка и Новомихайловки. Там боевики, как обычно, по опорным пунктам украинских защитников неоднократно открывали огонь различной интенсивности из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении, по данным штаба, подразделения российско-террористических войск осуществили 13 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО. Сначала захватчики из пригорода временно оккупированной Горловки обстреляли из артиллерии калибра 122 мм наши позиций вблизи поселка Южное. В то же время захватчики интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм. Из таких же минометов уже под вечер преступники вели огонь по направлению донецкого аэропорта по украинским воинам, которые держат оборону возле Песок.

Вечером самой напряженной ситуации была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где НВФ били по нашим опорным пунктам из 82-мм минометов и имеющегося у них пехотного вооружения.

На луганском направлении вчера также было зафиксировано 13 вражеских вооруженных провокаций, большинство из которых уже после 18:00. В частности, поздно вечером боевики выпустили несколько мин калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастья и Крымского бандиты били из 82-мм минометов.

А штабе подчеркнули, что обстреливая из минометов Счастье, боевики выпустили три мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Кроме того, на этом направлении из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия кремлевские наемники открывали огонь по воинам сил АТО в районе Новозвановки, Малинового, Донца, Валуйского, Новолександровки, Станицы Луганской и Попасной.