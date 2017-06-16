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Сегодня утром в Киеве на мосту Патона в результате столкновения внедорожника с грузовиком погиб мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

«Предварительно, водитель фуры «Скания», по версии оперативно-следственной группы, осуществлял разворот через двойную сплошную к правому берегу. В левом встречном ряду в заднюю часть прицепа на скорости врезается «Порш Каен» регистрации Приднестровья», – говорится в сообщении.

По информации издания, погиб пассажир авто. «Водитель «Порш» был в сознании, получил множественные травмы, госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности. Гражданская жена погибшего пассажира (сидела сзади справа) не получила тяжелых травм и отказалась от госпитализации», – сказано в сообщении .

Отмечается, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии. На месте работали спасатели, которые извлекли тело погибшего и смыли технические жидкости. В результате ДТП образовалась пробка с левого на правый берег.
ForUm

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