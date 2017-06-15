также в разделеЭкономика
РФ требует от Липецкой фабрики Roshen $2,7 миллиона налогов 50
За три года на дороги планируют потратить 154 миллиарда 23
Чрезвычайные меры в энергетике продлили еще на месяц 39
Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты до 10 тысяч 62
Кабмин одобрил проект бюджетной резолюции до 2020 года 63
ЕС согласовал предоставление Украине торговых преференций 97
Минсоцполитики надеется отсеять до 5% получателей субсидий 65
Украина готова формировать «газовый коридор» с Венгрией и Хорватией 73
В Украине хотят отменить минимальные цены на сигареты 88
Нацбанк снял ограничения на перевод денег за границу для физлиц 169
Украина перенесла подачу апелляции по «долгу Януковича» 46
Китайская биржа купила украинский банк 109
НБУ упростил порядок инвестирования за границу 32
Гройсман пообещал повысить минималку в следующем году 53
Чиновников НБУ подозревают в содействии растрате 12 миллиардов 36
За прошлый год «Нафтогаз» получил 22,5 миллиарда чистой прибыли 36
Без энергоэффективности расходы на субсидии могут достичь 75 миллиардов 34
Олигарх Бахматюк проиграл очередной суд Нацбанку 68

Кабинет Министров Украины не поддерживает запуск системы всеобщего декларирования доходов в среднесрочной перспективе.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Запорожье, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы не поддерживаем. Эта система введена не будет», - сказал глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц непрямыми методами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года