Кабинет Министров Украины не поддерживает запуск системы всеобщего декларирования доходов в среднесрочной перспективе.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Запорожье, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы не поддерживаем. Эта система введена не будет», - сказал глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц непрямыми методами.