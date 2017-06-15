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Европарламент принял окончательное решение лишить депутатской неприкосновенности лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен по запросу правоохранительных органов Франции.

Прокуратура Парижа ранее инициировала расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в ЕП, сообщает РИА Новости.

«(Европарламент) решает лишить иммунитета Марин Ле Пен. Поручает председателю довести настоящее постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самой Марин Ле Пена», — говорится в решении ЕП, за которое на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге проголосовало большинство депутатов.

В среду лишить Ле Пен иммунитета рекомендовал комитет ЕП по юридическим вопросам.
ForUm

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