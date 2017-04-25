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Кабинет Министров Украины планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц непрямыми методами.

Об этом говорится в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина, сообщает УНИАН.

В частности, законопроект будет предусматривать введение автоматизированной системы мониторинга соответствия расходов физических лиц полученным доходам.

Напомним, 1 апреля завершилась вторая волна электронного декларирования доходов государственных чиновников за 2017 год.

 
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