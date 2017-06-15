Около недели назад главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко прострели ноги командиру батальона боевиков «Сомали» Егору Волчкову с позывным «Сынок».

Как сообщают «Новости Донбасса», Захарченко прибыл в расположение батальона «Сомали», которым ранее командовал Михаил Толстых, больше известный как «Гиви».

По свидетельствам очевидцев, во время визита Захарченко, между ним и «Сынком» возник конфликт.

Отмечается, что Захарченко выдвинул претензии, заключавшиеся в бездеятельности главаря «Сомали», дезертирстве наемников и несоблюдении воинской дисциплины.

Как сообщают свидетели события в соцсетях: «В ответ услышал, что пусть благодарит министра обороны «Царя» и такое сейчас везде, и вообще, ему пох** на все чз месяц дембель. В итоге «беседы» у Сынка две простреленные ноги».

Напомним, главарь батальона НВФ «Сомали» Михаил Толстых, известный по прозвищу «Гиви», был убит в Донецке 8 февраля.