На структурные изменения в сфере здравоохранения правительство Украины выделит дополнительные 25 миллиардов гривен.

Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, идет речь в принятой Кабмином бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, в бюджетной резолюции на три года заложен очень большой реформаторский компонент в сфере здравоохранения.

«В течение 2018-2020 годов бюджет на гарантированный пакет медицинских услуг вырастет с 55 млрд, которые есть на сегодняшний день в медицинской субвенции, до 81,2 млрд грн в 2020 году. То есть за 3 года объем финансирования медицинских услуг увеличится на 25,7 млрд», - отметил он.

Ковтонюк подчеркнул, что в первый год реформы (2018) финансирование увеличится на 10 млрд, в 2019 году - ориентировочно на 8,2 млрд грн, в 2020 году - на 7,3 млрд грн. «Цифры могут варьироваться в зависимости от темпа реформы. Упомянутые 10 млрд прежде всего пойдут на реформу первички», - подытожил чиновник.

Напомним, 8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.