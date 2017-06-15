также в разделеОбщество
Полиция завела дело по факту ДТП с Барной 13
Барна признал свою вину в ДТП 47
Россия отправила на Донбасс 66-й «гумконвой» 18
По безвизу в ЕС выехали более 6 тысяч украинцев 22
Сутки в АТО: 55 обстрелов, трое военных ранены 17
Закон о запрете георгиевской ленты вступил в силу 30
Барна остается в больнице после ДТП 30
14 июня. Картина дня 64
Мэру Николаева вручили протокол об админнарушении 100
«Укрзализныця» намерена запустить поезд Ривне-Хелм 61
Российскому блогеру запретили въезд в Украину 65
ВАСУ отказался отменить указ Порошенко о запрете российских соцсетей 100
С начала года на Донетчине задержали 112 боевиков 23
Заболеваемость корью зафиксирована в 15 областях Украины 98
В ВСУ заявляют о резком сокращении небоевых потерь 38
Кабмин упростил перевод дачных и садовых домов в жилые 133
В Украину не пустили российских боксеров и журналистов LifeNews 64
Кабмин одобрил стратегию повышения безопасности на дорогах 769

На структурные изменения в сфере здравоохранения правительство Украины выделит дополнительные 25 миллиардов гривен.  

Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, идет речь в принятой Кабмином бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, в бюджетной резолюции на три года заложен очень большой реформаторский компонент в сфере здравоохранения.

«В течение 2018-2020 годов бюджет на гарантированный пакет медицинских услуг вырастет с 55 млрд, которые есть на сегодняшний день в медицинской субвенции, до 81,2 млрд грн в 2020 году. То есть за 3 года объем финансирования медицинских услуг увеличится на 25,7 млрд», - отметил он.

Ковтонюк подчеркнул, что в первый год реформы (2018) финансирование увеличится на 10 млрд, в 2019 году - ориентировочно на 8,2 млрд грн, в 2020 году - на 7,3 млрд грн. «Цифры могут варьироваться в зависимости от темпа реформы. Упомянутые 10 млрд прежде всего пойдут на реформу первички», - подытожил чиновник.

Напомним, 8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года