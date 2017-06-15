Министр внутренних дел Арсений Аваков заявляет, что в кабинете заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого проходят обыски в связи с фальсификацией документов.

Об этом министр сказал на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Действительно, утром, согласно решению суда, проводятся некоторые процессуальные действия в отношении члена НАПК - господина Радецкого. Речь идет о фальсификации документов, и по этому вопросу ведется расследование», - сказал Аваков.

Он добавил, что других подробностей пока сообщить не может.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что Нацполиция проводит обыск в НАПК по адресу Дружбы народов, 28, в частности, в служебном кабинете заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого.