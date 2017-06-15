Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о посягательствах на него и его детей. Об этом он сказал в ходе заседания комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает 112 Украина.

«В отношении меня генеральным прокурором вынесено постановление об обеспечении безопасности лица. Я не хочу, потому что смотрят мои родственники, но я вынужден сказать. Посягательство на моих детей, с которыми я не проживаю подряд 10 лет, две попытки покушения, постоянное шельмование в коммерческих СМИ – и все это только следствие того, что мы арестовали уже с апелляциями 16 налоговиков из 23, которых мы задержали. Такие задержания будут и в дальнейшем», - сказал Матиос.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что после громкой спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича правоохранители получают угрозы и звонки из Москвы. «На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции», - сказал он.