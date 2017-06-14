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Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, которое ему в среду, 14 июня, вручили сотрудники  Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает местное издание НикВести.

Правоохранители вручили ему протокол в малом зале горсовета в присутствии представителей средств массовой информации, а также нескольких депутатов городского совета.

Также сообщается, что сотрудники  Департамента защиты экономики Нацполиции усмотрели правонарушение в том, что Сенкевич при голосовании на сессии горсовета от 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, не заявил о конфликте интересов.

«Есть вопросы, к аппарату горсовета, он должен был меня подготовить. Это первая сессия, я не знал. Но я не оправдываюсь. Было действие, я голосовал... Я был готов к этому протоколу, знал о нем», - сказал Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Николаева убежал от полиции через окно кабинета мэрии.
ForUm

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