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Николаевский городской голова Александр Сенкевич, которому сегодня, 14 июня, должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, скрылся от полиции и журналистов через балкон.

Об этом сообщают НикВести со ссылкой на сотрудников горисполкома в кабинете №303, где работает отдел энергетического надзора нормирования и контроля.

Отмечается, что сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из 5 сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16:00. 

Как стало известно, чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии Николаева, таким образом оказавшись в кабинете, где сейчас находится Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, после чего покинул здание Николаевского городского совета.

Примечательно, что, по информации собеседника НикВестей, в это же время около левого крыла мэрии был замечен автомобиль охраны председателя облгосадминистрации Алексея Савченко, куда и мог сесть Александр Сенкевич.

По информации источника издания в Николаевской облгосадмниистрации, состоянием на 13:00 мэр Николаева Александр Сенкевич находится в кабинете председателя ОГА Алексея Савченко.
ForUm

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