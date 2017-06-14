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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса при помощи заключения новой договоренности, которая может отличаться от Минских соглашений.

Об этом госсекретарь сказал во время слушаний на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщает УНИАН.

В частности, член Палаты представителей от Демократической партии Элиот Энджел спросил Тиллерсона, отвечает ли интересам США ослабление санкций против РФ до того, как Россия полностью выполнит Минские соглашения и до того, как уйдет из Крыма.

«Я думаю, что важно, чтобы у нас было достаточно гибкости для того, чтобы достичь целей Минского соглашения. Вполне вероятно, что правительство Украины и правительство России смогут прийти к удовлетворительному урегулированию благодаря определенной структуре, отличной от Минска, но для реализации целей Минска», - подчеркнул Тиллерсон.

При этом он подчеркнул, что ему не хочется быть «прикованным наручниками к Минску, если окажется, что стороны решат урегулировать конфликт с помощью другого соглашения».

В то же время Энджел не согласился с этими словам Тиллерсона, отметив, что по его мнению, Россия понимает только «жесткую риторику». Также конгрессмен сказал, что если администрация Дональда Трампа каким-то образом ослабит санкции против РФ до выполнения Россией Минских соглашений и возвращения Крыма, это лишь «поощрит Путина продолжать политику запугивания, и кто знает, где он ударит в следующий раз». В этой связи, Тиллерсон намекнул, что ослабление санкций «не является нашим намерением» до выполнения Минских соглашений.

Напомним, источники в Администрации Президента Украины сообщили, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Вашингтоне.

 
ForUm

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