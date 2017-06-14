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Украинец Илья Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду в Киеве.

Спортсмен из Николаева завоевал в среду золотую медаль в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, сообщает Укринформ.

Кваша с результатом 431,75 балла опередил в финале француза Мэттью Россе (412,95) и немца Патрика Хаусдинга (419,80).

Второй представитель Украины в этой дисциплине Олег Колодий, как и год назад в Лондоне, занял в финале четвертое место (391,10).

В активе сборной Украины уже 4 награды - одно «золото», два «серебра» и одна «бронза».
ForUm

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