По состоянию на 6:00 14 июня после начала действия безвизового режима поездок для граждан Украины границу с ЕС пересекли 195 тыс. наших соотечественников, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что при этом правом путешествий без виз воспользовались 4478 украинцев. Эти граждане, следуя в страны Европы, имели с собой только биометрические паспорта.

«77% из них, а это 3470 граждан, пересекали границу на западном участке в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, остальные 23% пользовались услугами авиационных портов», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с начала безвиза зафиксировано 7 отказов, 4 из которых в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания, а 3 наших соотечественников вернули из-за недостаточности уровня финансового обеспечения и отсутствия обратных билетов.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.