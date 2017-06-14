Польская общественная радиостанция принесла извинения за публикацию карты Украины без Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Украины в Польше.

«В связи с сообщением портала PROstir - Мультимедийный портал украинцев Польши об ошибочной карте на странице Radio Rzeszów информируем, что редакция признала свою техническую ошибку, извинилась, опровергла наличие какого-либо злого умысла и безотлагательно заменила карту Украины на правильную», – говорится в сообщении.

Посольство поблагодарило всех неравнодушных за поддержку. «К сожалению, в глобальном интернет-пространстве «гуляет» еще много таких искаженных карт, которые вводят в заблуждение пользователей, особенно из других стран. Поэтому важно объединить усилия украинцев, поляков и представителей других дружественных нам народов, чтобы такие карты выявлять и безотлагательно реагировать», – подчеркнули в учреждении.

Напомним, в центре столицы Казахстана в рамках Astana Art Fest разместили 84 фигуры с флагами и символикой разных стран, однако карта Украины оказалась без Крыма.

Однако позже Казахстан извинился перед Украиной за этот инцидент.