Вчера, 13 июня, следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными сотрудниками СБУ задержан во время получения неправомерной выгоды в сумме 285 тыс. грн старший оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев ГУНП в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, оперуполномоченный требовал от директора общественной организации денежные средства в сумме 15 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства в отношении служебного подлога, а также за непрепятствование законной деятельности этой организации.

Злоумышленника задержали в машине возле парка «Феофания» сразу после получения им первой части взятки.

В настоящее время по месту работы и жительства задержанного проведены обыски.

Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.