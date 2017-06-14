также в разделеСтолица
Бывшие сотрудники «ПриватБанка» украли 200 тысяч 37
Вятрович: Суд не запрещал переименовывать проспект Ватутина 61
В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения, есть пострадавшие 117
Пять районов Киева могут остаться без горячей воды до октября 156
Суд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича 241
На столичной набережной в урне нашли гранату 29
В Киеве ограбили частный дом: связали детей скотчем и вынесли сейф 119
Марш равенства в Киеве будут охранять 6 тысяч правоохранителей 76
В Киеве неизвестный застрелил женщину 62
В Печерской РГА отрицают, что сгоняли учителей на концерт «безвиз» 60
Концерт «безвиз»: общественный транспорт меняет маршруты 60
Во двор частного дома в Киеве бросили гранату 39
Въезд на Труханов остров закрыли на лето 36
В Киеве отремонтируют станцию метро «Святошин» 38
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 63
В Киеве будут судить директора АЗС, на которой бодяжили топливо 44
Камеры наблюдения зафиксировали человека, бросившего взрывчатку у посольства США 116
Взрыв возле посольства США переквалифицировали в злостное хулиганство 95

Вчера, 13 июня, следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными сотрудниками СБУ задержан во время получения неправомерной выгоды в сумме 285 тыс. грн старший оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев ГУНП в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, оперуполномоченный требовал от директора общественной организации денежные средства в сумме 15 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства в отношении служебного подлога, а также за непрепятствование законной деятельности этой организации.

Злоумышленника задержали в машине возле парка «Феофания» сразу после получения им первой части взятки.

В настоящее время по месту работы и жительства задержанного проведены обыски.

Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года