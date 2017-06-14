Вчера, 13 июня, следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными сотрудниками СБУ задержан во время получения неправомерной выгоды в сумме 285 тыс. грн старший оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев ГУНП в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, оперуполномоченный требовал от директора общественной организации денежные средства в сумме 15 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства в отношении служебного подлога, а также за непрепятствование законной деятельности этой организации.
Злоумышленника задержали в машине возле парка «Феофания» сразу после получения им первой части взятки.
В настоящее время по месту работы и жительства задержанного проведены обыски.
Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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