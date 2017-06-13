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Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин назвал «пустой болтовней, не подтвержденной фактами», сообщения о том, что высланные из Молдовы российские дипломаты вербовали жителей страны для участия в боевых действиях на Донбассе.

«Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдове непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил», — сказал Карасин, сообщает РИА Новости.

Напомним, агентство Reuters, ссылаясь на источник в молдавском правительстве и еще на два источника в дипломатических кругах, сообщило, что в разведывательных службах Молдовы считают, что пятеро высланных из страны российских дипломатов были шпионами и осуществляли вербовку боевиков для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Как известно, в конце мая 5 дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Молдове.
ForUm

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