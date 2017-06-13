Министерство социальной политики Украины в ходе переоформления субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов проводит проверку (верификацию) семей-получателей государственной помощи, в результате чего отсеивается от 2% до 5% субсидиантов.

Об этом во время круглого стола, который был посвящен проблеме выплат субсидий на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг, заявил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

«На сегодняшний день мы набрали в принципе основную массу получателей субсидий. Мы не видим оснований для того, чтобы еще новые сотни тысяч людей обращались за субсидиями. Мы говорим о том, что пришло время проверить эту информацию… На сегодняшний день около 2-5% получателей субсидий получают отказ в назначении субсидии на следующий отопительный период», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Музыченко, решение об отказе принимается на основании того, что домохозяйство, которое хочет получить субсидию, неправильно указало состав или размер доходов семьи (который является определяющим для получения субсидии).

Напомним, на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в проекте государственного бюджета на 2017 год предусмотрено порядка 51 млрд грн.

Однако Министерство финансов готовит изменения в госбюджет, которые позволят увеличить финансирование субсидий в 2017 году на 10 млрд грн.