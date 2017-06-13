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В разведывательных службах Молдовы считают, что пятеро высланных из страны российских дипломатов были шпионами и осуществляли вербовку боевиков для участия в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в молдавском правительстве и еще на два источника в дипломатических кругах.

Как утверждают осведомленные источники, пятерых дипломатов выслали из-за вероятного отношения к офицерам, которые выполняли задачи под прикрытием российского разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил, сообщает УНИАН.

В то же время, источники не сообщили, каким образом российские дипломаты вербовали боевиков и как много завербованных. К тому же, издание Reuters отмечает, что не может самостоятельно проверить утверждения о деятельности российских дипломатов. Также сказано, что в российском министерстве иностранных дел отказались комментировать произошедшее.

Молдавская разведка утверждает, что боевиков, которых вербовали в Гагаузии, сначала отправляли в лагерь военной подготовки в Ростовской области на юге России. Источники не предоставили больше информации о месте нахождения лагеря.

Как известно, Россия использует минимум два лагеря в Ростовской области для подготовки добровольцев для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Три источника сказали, что некоторая информация о гагаузах, которые воюют на стороне боевиков, была предоставлена молдавским властям Службой безопасности Украины. Получив информацию от СБУ, молдавские власти получили возможность отслеживать, арестовывать и допрашивать боевиков из Гагаузии.

Напомним, в конце мая 5 дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Молдове.
ForUm

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