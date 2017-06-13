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Боксеру, который избил депутата Николаевского областного совета, избрали меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокуратура настаивала на домашнем аресте. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда города Николаев.

«Местному жителю, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.296 УК Украины, Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде личного обязательства. На него также возложены обязанности являться по вызову следователя, прокурора и суда, а также воздержаться от общения с вышеупомянутым депутатом, и запретом посещать помещения Николаевского областного совета, кроме как с разрешения следователя, прокурора», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 8 июня около 11:00 мужчина находился на 3-м этаже здания Николаевского областного совета и увидел, как между двумя депутатами возникла ссора, которая переросла в стычку. После этого он нанес одному из них не менее двух ударов кулаком в туловище, причинив телесные повреждения, сообщает Укринформ.

В судебном заседании прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 07:00. Среди рисков он назвал, что подозреваемый может скрываться от следствия и суда, воздействовать на свидетелей. Защитник возразил против удовлетворения ходатайства, отметив, что подозрение является необоснованным, а риски отсутствуют.

Напомним, в Николаевском облсовете произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Федором Барной и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Владимиром Фроленко.

После конфликта полицейские задержали мужчину, который принимал участие в схватке между депутатами. 
ForUm

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