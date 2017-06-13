Из-за отсутствия газоснабжения в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера регионального уровня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Город уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня», – отметил он.

При этом Жебривский заявил о начале строительства нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.

«С сегодняшнего дня приступаем к работам - избавимся зависимости от капризов российско-террористических бандформирований. Стоимость строительства - 59 млн грн. Договариваемся, чтобы часть работ профинансировал «Метинвест», поскольку по газопроводу с контролируемой Украины территории газ будет поступать и на Авдеевский коксохимзавод», – подчеркнул глава ОВГА.

Напомним, 8 июня в результате повреждения магистрального газопровода «Макеевка-Авдеевка» часть Авдеевки осталась без газа.