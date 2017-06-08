В результате повреждения магистрального газопровода «Макеевка-Авдеевка» часть Авдеевки осталась без газа. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Только восстановили водоснабжение в Авдеевке и дали людям воду, как поступило сообщение о повреждении магистрального газопровода «Макеевка-Авдеевка». Предварительно - в результате боевых действий», - отметил он.

По словам Жебривского, для установления места повреждения выехала бригада из трех человек. По завершению осмотра можно будет проводить восстановительные работы.

«Пока решили временно отключить от газоснабжения 7 прилегающих поселков - около 3 тысяч абонентов. По состоянию на 9:00 газ в Авдеевку подается частично. Без газа остаются жители частного сектора так называемой Старой Авдеевки и окрестных сел. Авдеевский коксохим в производстве природный газ не использует, поэтому на производственный процесс предприятия отсутствие газа в городе не влияет», - подытожил он.