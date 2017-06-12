также в разделеМир
Госдеп США расширил список глобальных террористов 7
В Эгейском море произошло землетрясение: толчки ощущались в Стамбуле и Афинах 19
На митингах в России задержали более тысячи человек 19
Германия ввела пограничный контроль в связи с саммитом G20 13
Мелания Трамп с сыном переехали в Белый дом 35
В Москве и Петербурге задержали более 400 протестующих 102
В Москве в подъезде дома задержали Навального 58
В Москве закрыли вход на улицу, где должен пройти митинг 52
В России разбился автобус с паломниками, погибли 12 человек 40
В РФ начались задержания на антикоррупционных акциях протеста 119
В Сенате США хотят «наказать» Россию новыми санкциями 48
В первом туре парламентских выборов во Франции лидирует партия Макрона 31
Франция избирает новый парламент 38
Глава МИД ФРГ опасается войны в Персидском заливе 54
Трамп: Катар исторически был спонсором терроризма 67
Террорист Брейвик сменил имя 108
Королева Великобритании позволила Мэй сформировать правительство 35
Заложников в Ньюкасле освободили 29

В Москве задержали более 400 участников несогласованной акции протеста против коррупции на Тверской улице. Об этом сообщает «Дождь», ссылаясь на информацию «ОВД-Инфо».

В Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга.

По их словам, всего в акции в Петербурге приняли участие 3,5 тысячи человек. О количестве участников акции в Москве пока неизвестно.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал выйти 12 июня на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах России.

Сам Навальный был задержан сегодня во дворе своего дома.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года