В Москве задержали более 400 участников несогласованной акции протеста против коррупции на Тверской улице. Об этом сообщает «Дождь», ссылаясь на информацию «ОВД-Инфо».

В Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга.

По их словам, всего в акции в Петербурге приняли участие 3,5 тысячи человек. О количестве участников акции в Москве пока неизвестно.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал выйти 12 июня на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах России.

Сам Навальный был задержан сегодня во дворе своего дома.