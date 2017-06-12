В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали участников организованной преступной группировки, которые планировали взорвать стратегический инфраструктурный объект. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники бандформирования намеревались ограбить крупнейший ювелирный магазин в городе Коростень. Чтобы отвлечь внимание правоохранителей, злоумышленники собирались одновременно подорвать стратегическое здание недалеко от города», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что группировка состояла из бывшего развединструктора войск специального назначения и двух местных жителей. Организатором преступления был местный криминальный «авторитет».

Во время обысков у фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.

«Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», - подытожили в СБУ.