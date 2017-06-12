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В Украину идет похолодание с дождями. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник в Украине будет дождливо, с похолоданием и сильным ветром.

«Атмосферный фронт, холодный, идет к нам с северо-запада Европы. В большинстве областей пройдут периодические дожди, местами с грозами. В Крыму только завтра будет преобладать солнечная погода», - написала она.

Диденко отметила, что снижение температуры воздуха более коснется западных и северных областей, в течение дня +18 +22 градуса. «В большинстве областей + 22 + 26 градусов, а в южной части, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье до +27 +29 градусов», - рассказала она.

В Киеве завтра - дождь, гроза, порывистый сильный ветер, температура воздуха в течение дня + 21+23 градуса. 14 июня в Киеве похолодает еще на несколько градусов, ожидается где-то в пределах +18 +20 градусов.
ForUm

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