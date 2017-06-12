В Донецкой области из-за отсутствия централизованного водоснабжения у 382 тысяч человек могут объявить чрезвычайную ситуацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Ситуация с водоснабжением области сложная. На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков - это 382 тыс. человек. Без воды остаются Волноваха, Селидово, Украинск, Горняк, Новоградовка, Покровск, Мирноград, Родинское, Марьинка, Красногоровка, Угледар и Доброполье», – отметил он.

По словам Жебривского, населению воду подвозят из резервных резервуаров и скважин. Привлекаются люди и техника ГосЧС, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия, которые имеют автоцистерны.

«Дал задание довести до сведения населения четкие и понятные графики подвоза питьевой и технической воды. Отметил: за воду ни копейки с людей не брать», – подчеркну он.

Глава ОВГА также сообщил, что по состоянию на сейчас проведение ремонтно-восстановительных работ и запуск насосной станции невозможны - нет гарантий безопасности для работников.

«Договорились, чтобы сегодня на место допустили обзорную группу, которая сможет определить объем разрушений. Сейчас на насосной станции работают энергетики «Воды Донбасса» - проводят дефектовку и определяют объемы восстановительных работ. Буквально несколько минут назад в сопровождении ОБСЕ к обзорным работам присоединились и работники «ДТЭКа». По завершению осмотра будем требовать допуска к объекту ремонтных бригад. Опять же - при наличии гарантий их безопасности. Рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации», – отметил Жебривский.

Напомним, 11 июня коло 07:00 насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода снова прекратила работу из-за повреждений во время боевых действий.

Из-за остановки насосной станции прекращена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и две мариупольские.