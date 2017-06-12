В столице состоится «КиевПрайд» под лозунгом «Страна для всех», который завершится Маршем равенства в воскресенье, 18 июня.

Как сообщила на пресс-конференции программный директор общественной организации «КиевПрайд» Анна Шарыгина, основной темой нынешнего события является инклюзивность, права человека и солидарность.

«Мы делаем все, чтобы показать проблемы, с которыми сталкиваются в жизни ЛГБТ-люди, а это и дискриминация, насилие и другие. Мы в рамках «КиевПрайда» предлагаем площадки для обсуждения не только проблем, но и решение относительно того, как можно наше общество сделать более открытым для различных групп людей. И речь идет не только об ЛГБТ-сообществе, но и о многообразии», - сказала Шарыгина.

По ее словам, во время недели «Киевпрайда» состоятся дискуссии, тренинги, воркшопы, выставки, показы фильмов. Среди ожидаемых гостей - представители ЛГБТ-сообщества, заинтересованные лица из Киева, других городов Украины и из-за рубежа, сообщает Укринформ.

Завершит прайд-неделю в воскресенье, 18 июня, Марш равенства. В этом году его маршрут был увеличен до 1,2 км, в прошлом году участникам удалось пройти около 700 метров. «Мы провели встречи с представителями КГГА, Нацполицией. Согласовали все детали обеспечения общественного порядка и гарантирования безопасности участникам акции. Уверены, что как организаторы, так и правоохранительные органы приложат максимум усилий для того, чтобы это мероприятие прошло мирно, и чтобы избежать любых провокаций, других нежелательных ситуаций во время марша», - отметила директор ОО «КиевПрайд» Руслана Панухник.

Она рассчитывает на то, что во время «Киевпрайд-2017» к охране общественного порядка будет привлечено не менее 6 тысяч правоохранителей. «Оргкомитет «КиевПрайда» также подготовил 50 волонтеров, которые будут организовывать колонну и следить за тем, чтобы внутри самой колонны Марша равенства не было провокаций», - добавила она.

Панухник не исключает, что в этом году в марше примут участие около 5 тысяч человек.

Как отметил член правления ОО «КиевПрайд» Зорян Кись, в марше равенства примут участие не только представители ЛГБТ-сообщества. Кись также опроверг информацию о том, что провокации во время марша устраивают сами организаторы. «Это все не так», - подчеркнул он.

Как известно, председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко ранее сообщал, что полиция усилит меры безопасности на время проведения Марша равенства «Киевпрайд — 2017». Он пообещал, что любые провокации будут пресекаться.