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В воскресенье, 11 июня, в Киеве на ул. Бродовская воры напали на частный дом, связали детей и похитили сейф. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 23:15 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на ул. Бродовской воры напали на частный дом, связали детей и похитили сейф», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 45-летняя хозяйка дома с мужем отдыхала на веранде, была громко включена музыка, ее сыновья (14 и 20 лет) в это время находились в своих комнатах на втором этаже. «Примерно в 23:00 прибежали дети и рассказали, что в дом зашли четверо злоумышленников в камуфляжной форме и балаклавах, связали их скотчем, вырвали из шкафа на третьем этаже сейф и скрылись», - сказано в сообщении.

Полицейские осмотрели место совершения преступления, у забора на улице обнаружили часть лестницы, на камере видеонаблюдения - носок. Кроме этого, изъяли другие вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание правонарушителей. Им грозит наказание - от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.
ForUm

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