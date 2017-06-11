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Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода снова прекратила работу из-за повреждений во время боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

 


 

«Из-за боевых действий обесточена насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водопровода. Выведены из строя два ввода, разрушения критические, ремонт будет долгим», - сказано в сообщении. 

Как сообщает Украинская сторона СЦКК,  обстрел произошел сегодня около 07:00.

Пострадавших среди персонала станции нет. Последствия обстрела выясняются, но достоверно известно, что станция снова не работает.

«Украинская сторона уверена, что этот обстрел – провокация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ. Насосная станция Юго-Донбасского водовода, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, находится под особым вниманием руководства АТО по недопущению в местах их расположения любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ нуждаются в открытии огня. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны НВФ ОРДО таких гарантий нет», - говорится в сообщении.

Напомним, что насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водовода подает воду на Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600  тыс. человек, а также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, обслуживающие около 400 тыс. человек на юге Донецкой области. Кроме того, благодаря работе станции, техническую воду получают крупные предприятия региона, такие как Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

8 июня в результате боевых действий станция прекратила работу. 10-го июня после проведения ремонтно-восстановительных работ она снова была запущена.  

Характер повреждений насосной станции и объем будущих ремонтных работ выясняются. Украинская сторона СЦКК обратилась к представителям миссии ОБСЕ по содействию в изучении этого вопроса.
ForUm

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