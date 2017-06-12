В первом туре парламентских выборов во Франции лидирует партия президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика». Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Франции.

За кандидатов от «Вперед, республики» проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» - 15,77%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,20%, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская «Социалистическая партия» - 7,44%, сообщает 112 Украина.

Больше половины французов не проголосовали на парламентских выборах.

В то же время Ле Пен официально одержала победу в первом туре в своем избирательном округе Энен-Бомон на севере Франции. Сообщается, что Ле Пен получила более 44% голосов.

Напомним, во Франции в воскресенье, 11 июня, прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны.