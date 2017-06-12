По состоянию на 6:00 12 июня правом безвизовых путешествий в Европейский Союз уже воспользовались 1894 наших соотечественника, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, а 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения.

«По-прежнему наиболее оживленным направлением остается Польша – 63%, а это почти 950 украинцев начали знакомство с Европой именно из этой страны», – подчеркнули в ведомстве.

В Госпогранслужбе также сообщили, что с начала действия безвиза зафиксировано два отказа нашим гражданам в пересечении границы – в обоих случаях за предыдущие нарушения миграционного законодательства на территории стран ЕС.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.