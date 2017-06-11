Во Франции в воскресенье, 11 июня, проходит первый тур выборов в Национальное собрание страны. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (в 09:00 по Киеву) и будут работать до 18:00, а в крупнейших городах – до 20:00.

Эти парламентские выборы очень важны для президента страны Эммануэля Макрона, которому нужно получить большинство в законодательном органе для проведения реформ и реализации своей предвыборной программы, сообщает DW.

Как свидетельствуют последние социологические опросы, партия Макрона «Республика на марше!» может получить от 397 до 427 мандатов в 577-местных Национальном собрании Франции.

Парламентские выборы во Франции пройдут в условиях чрезвычайного положения, которое было стране после террористических актов в Париже в ноябре 2015 года. За общественным порядком во время голосования будут следить более 50 тыс. полицейских, информирует AFP.

Выборы в Национальное собрание Франции проходят по мажоритарной избирательной системе в два тура. Для того чтобы быть избранным, кандидат должен получить в первом туре абсолютное большинство голосов и не менее четверти голосов всех зарегистрированных избирателей. В случае если ни один из кандидатов не набрал в первом туре абсолютное большинство, два кандидата, получившие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур, где победитель определяется относительным большинством. Второй тур парламентских выборов во Франции состоится в следующее воскресенье, 18 июня.