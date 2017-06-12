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В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли двое военнослужащих, еще четверо наших воинов получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В связи с тем, что российско-террористические банды продолжают применять оружие против украинских воинов, оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. 67 раз боевики открывали огонь по подразделениям ВС Украины за прошедшие сутки. Неоднократно применял противник и артиллерийское вооружение, которое согласно Минским соглашениям должно быть отведено на определенные расстояния от линии соприкосновения. Впрочем, подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины не только пренебрегают соблюдением любых договоренностей о деэскалации конфликта, но и продолжают время от времени бить по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов и наносить вред важным объектам инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении противник из артиллерии калибра 122 мм бил по нашим укреплениям в районе Павлополя и Новогригорьевки, а у Гнутово использовал минометы калибра 120 мм. Там же, а также в районе Новомихайловки и Красногоровки, боевики открывали огонь из 82-мм минометов. Кроме того, вблизи Павлополя бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы. На протяжении прошедших суток бандформирования неоднократно обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП позиции украинских защитников в районе Талаковки, Лебединского и Водяного.

На донецком направлении, по данным штаба, вражеские обстрелы почти не утихают на подступах к Авдеевке. В частности, вчера наемники неоднократно совершали плотные обстрелы из минометов и менее мощного вооружения в южном пригороде этого населенного пункта и северо-восточнее, у Каменки. Вчера вечером, около 18:00, боевики били по нашим укреплениям на этом участке из танков. Один из вражеских снарядов попал в часть города, где проживают гражданские. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

На этом же направлении нарушения НВФ режима неиспользования оружия вчера зафиксированы в районе Песок и Верхнеторецкого, где враг бил из минометов различных калибров и пехотного вооружения, а также вблизи Зайцево. Там бандиты систематически открывали огонь из гранатометов различных модификаций и вооружения БМП.

На луганском направлении под интенсивным минометным огнем противника вчера снова оказались наши позиции, расположенные в районе Крымского, Новотошковского и Катериновки, где захватчики неоднократно обстреливали военнослужащих ВС Украины из 120-мм минометов. Кроме того, у Новотошковского бандформирования вели огонь из гаубиц калибра 152 мм. Из артиллерийских систем меньшего калибра, а именно 82-мм минометов, НВФ били вблизи Троицкого и Попасной. Там же, а также в районе Новозвановки и Новоалександровки, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
ForUm

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