Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались уже больше 700 человек, во въезде отказали 4 украинцам. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«По предварительной информации, уже 700 человек с биометрическими паспортами пересекли границы стран-членов Евросоюза без проблем. Есть только 4 отказа», - заявила Беца.

По словам Бецы, трое украинцев превысили срок пребывания в ЕС, а один был без биометрического паспорта.

«Один отказ получил гражданин на румынской границе, один – на польской и два – на словацкой границе», - отметила она.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.