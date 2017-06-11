Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии по случаю начала действия безвизового режима со странами ЕС открыл символическую дверь на украинско-словацкой границе.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«На самом деле мы этого очень долго ждали. И это историческое мгновение, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это означает, что Украина сделала огромные реформы. Мы вместе, общими усилиями изменили страну. А наши партнеры из Европы придерживались своего слова и двери Европейского Союза, двери наших друзей и партнеров открыты для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас с этим поздравляю!», - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, 11 июня навсегда останется в истории Украины как окончательный выход государства из Российской империи и возвращения Украины в семью европейских народов.

«Это значительно увеличивает ценность украинского паспорта, и сегодня каждый украинец может выпить кофе в Братиславе, или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить венскую оперу. А мы, со своей стороны, запустили новые поезда в соседние европейские страны, вместе с нашей таможенной и пограничной службами совместно обустраиваем пункты пропуска и будем делать единый контроль с нашими словацкими, польскими, румынскими и венгерскими партнерами, как символ дружбы и доверия между нашими странами», - заверил он.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.